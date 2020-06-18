Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой 

Президент России Владимир Путин назвал предателями и палачами французского маршала Филиппа Петена, советского военачальника Андрея Власова, лидера украинских националистов Степана Бандеру и норвежского правителя Видкуна Квислинга. Об этом он написал в статье о Второй мировой войне, опубликованной американским изданием The National Interest.
Российский лидер подчеркнул, что приспешники и последователи этих людей зачастую превосходили их в бесчеловечности.
«Они ответственны за такие кровавые события, как расстрелы в Бабьем Яру, Волынская резня, Хатынь, уничтожение евреев в Латвии и Литве», — перечислил Путин.
По словам президента, для преступления нацистских коллаборационистов не может быть срока давности.
«Я могу расценивать прославление нацистских коллаборационистов только как предательство памяти наших отцов и дедов. Предательство идеалов, объединивших народы в борьбе с нацизмом», — заявил Владимир Путин.
Как сообщал «Рамблер», о намерении написать статью о Второй мировой войне президент России сообщил в конце 2019 года. 14 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что статья закончена и будет опубликована без предварительного анонса. Статья получила название «Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны». В ней Путин рассуждает о предпосылках войны, действиях разных стран в начале войны и пакте Молотова-Риббентропа.