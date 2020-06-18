Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой 

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Российский лидер подчеркнул, что приспешники и последователи этих людей зачастую превосходили их в бесчеловечности.

«Они ответственны за такие кровавые события, как расстрелы в Бабьем Яру, Волынская резня, Хатынь, уничтожение евреев в Латвии и Литве», — перечислил Путин.

По словам президента, для преступления нацистских коллаборационистов не может быть срока давности.

«Я могу расценивать прославление нацистских коллаборационистов только как предательство памяти наших отцов и дедов. Предательство идеалов, объединивших народы в борьбе с нацизмом», — заявил Владимир Путин.