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Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева 

Lenta.ru 1 час назад
Россия ответила на обвинения в убийстве соратника Басаева
Фото: РИА Новости
Утверждения Германии о причастности России к убийству в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили беспочвенны и голословны. С таким заявлением выступил российский посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передает ТАСС.
«В обвинительном заключении содержится утверждение, что убийство было совершено по поручению российских государственных структур. Это, как и прежде, не подкреплено никакими фактами и доказательствами», — подчеркнул он.
Посол добавил, что Москва отреагирует на любые антироссийские меры Берлина.
Так он прокомментировал заявления германской стороны о готовности ввести новые санкции. Глава МИД Германии Хайко Маас отмечал, что власти могут принять дололнительные ограничительные меры против Москвы.
Ранее немецкая генпрокуратура предъявила официальные обвинения в убийстве Хангошвили россиянину Вадиму К. Следствие допускает, что он действовал по указанию из Москвы и связан с российскими государственными структурами. В начале июня немецкое министерство юстиции заявило, что Россия проигнорировала запросы ФРГ, связанные с этим делом, и не оказала необходимой помощи в расследовании.
В декабре глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине осложнило отношения между Россией и ФРГ.
В августе 2019 года в Германии выстрелом в голову был убит боевик «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Зелимхан Хангошвили. По мнению ФРГ, к преступлению причастны государственные органы России или Чеченской Республики. Хангошвили воевал против России на стороне боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме.
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Комментарии 1
Политика , Сергей Нечаев , Аслан Масхадов , Шамиль Басаев , Зелимхан Хангошвили , Министерство обороны , МИД , Имарат Кавказ , Минюст РФ , ИТАР-ТАСС , Германия , Москва
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