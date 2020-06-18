Володин объяснил выступления депутатов Госдумы без масок 

Депутаты Госдумы выступают с трибуны в ходе пленарных заседаний без маски, так как соблюдается безопасное расстояние, объяснил в большом интервью «Газете.Ru» спикер Думы Вячеслав Володин

В остальное время все депутаты обязаны находиться в зале заседаний в масках, подчеркнул он. По его словам, для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в зале заседаний отключают кондиционеры.

Володин также отметил, что всегда использует индивидуальные средства защиты в общественных местах.

«Это правильно во всех отношениях, в первую очередь для того, чтобы не подвергнуть опасности окружающих, не только о себе надо думать», — сказал он.