Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Володин объяснил выступления депутатов Госдумы без масок 

Lenta.ru 2 часа назад
Володин объяснил выступления депутатов Госдумы без масок
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы выступают с трибуны в ходе пленарных заседаний без маски, так как соблюдается безопасное расстояние, объяснил в большом интервью «Газете.Ru» спикер Думы Вячеслав Володин.
В остальное время все депутаты обязаны находиться в зале заседаний в масках, подчеркнул он. По его словам, для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в зале заседаний отключают кондиционеры.
Володин также отметил, что всегда использует индивидуальные средства защиты в общественных местах.
«Это правильно во всех отношениях, в первую очередь для того, чтобы не подвергнуть опасности окружающих, не только о себе надо думать», — сказал он.
Вячеслав Володин занимает должность председателя Госдумы с октября 2016 года. Ранее он работал первым заместителем главы администрации президента России и руководителем аппарата правительства.
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
Последние новости
Крупнейшая нефтяная компания мира объявила о массовых увольнениях Крупнейшая нефтяная компания мира объявила о массовых увольнениях Главного соперника Лукашенко задержали Главного соперника Лукашенко задержали Стало известно о четырех погибших после стрельбы в жилом доме в Москве Стало известно о четырех погибших после стрельбы в жилом доме в Москве
Политика , Вячеслав Володин , Администрация Президента РФ , Госдума , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
«Можно сказать, что Лукашенко уже полностью проиграл»
«Можно сказать, что Лукашенко уже полностью проиграл»
Видео
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
02:02
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
Происшествия Новости Москвы
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение