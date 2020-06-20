Путин призвал «додавить» коронавирус в регионах

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо "додавить" коронавирус в регионах, используя в том числе опыт Москвы , и выразил надежду, что в ближайшее время это удастся сделать.

"Что касается помощи, которую Москва оказывает регионам, — чрезвычайно важная миссия. Как мы знаем, в Москве серьезно на спад все идёт, а в некоторых регионах проблемы ещё сохраняются и сохраняются в достаточно острой фазе. Поэтому нам нужно додавить, задавить эту инфекцию там в регионах. И мы имеем в виду опыт Москвы, исходим из того, что это удастся сделать и удастся сделать эффективно в самое ближайшее время", — заявил Путин в субботу на встрече с медицинскими работниками.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.