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«Глупые хлопоты»: в Крыму отреагировали на продление санкций 

Павел Тиунов и ещё 14 28 минут назад
«Собака лает, а караван идет»: В Крыму высмеяли санкции ЕС
Фото: pixabay.com/Валерий Григоренко
Продление санкций со стороны Евросоюза (ЕС), запрещающие инвестиции в Крым и Севастополь, — это «очередной выхлоп ЕС», который унесет ветром, заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, у жителей региона найдутся дела, чтобы при этом не обращать внимание на «глупые хлопоты» европейцев, сообщает РИА Новости.
Накануне, как сообщал "Рамблер", представители стран-членов Евросоюза поддержали продление ограничительных мер против Крыма и Севастополя в связи с их присоединением к России.
Санкции, которые предполагают запрет на европейские инвестиции в инфраструктуры полуострова, будут действовать до 23 июня 2021 года.
Георгий Мурадов, назвал продление санкций "очередным выхлопом Евросоюза", который буде снесен "ветром бурного инфраструктурного развития и улучшающейся эпидемиологической обстановки на полуострове".
Он также подчеркнул, что жителям Республики нет дела до "глупых хлопот Евросоюза", который стремится доставить России неприятностей, поскольку им "есть, чем заняться".
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Политика , Европа , Санкции , Керченский пролив , Крым наш , Продлить жизнь , Георгий Мурадов , ЕС , РИА Новости , Республика Крым , Севастополь
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