«Собака лает, а караван идет»: В Крыму высмеяли санкции ЕС

Все новости на карте

Продление санкций со стороны Евросоюза (ЕС), запрещающие инвестиции в Крым Севастополь , — это «очередной выхлоп ЕС», который унесет ветром, заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов . По его словам, у жителей региона найдутся дела, чтобы при этом не обращать внимание на «глупые хлопоты» европейцев, сообщает РИА Новости.

Накануне, как сообщал "Рамблер", представители стран-членов Евросоюза поддержали продление ограничительных мер против Крыма и Севастополя в связи с их присоединением к России.

Санкции, которые предполагают запрет на европейские инвестиции в инфраструктуры полуострова, будут действовать до 23 июня 2021 года.

Георгий Мурадов, назвал продление санкций "очередным выхлопом Евросоюза", который буде снесен "ветром бурного инфраструктурного развития и улучшающейся эпидемиологической обстановки на полуострове".

Он также подчеркнул, что жителям Республики нет дела до "глупых хлопот Евросоюза", который стремится доставить России неприятностей, поскольку им "есть, чем заняться".