Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

Внуки могут дозвониться президенту России Владимиру Путину в Кремль и дозваниваются. Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал сам.

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», на телеканале «Россия» стартовал показ шоу «Москва. Кремль. Путин» о президенте России. Эпизоды программы выходят еженедельно по воскресеньям. В анонсе выпуска, который будет показан на этой неделе, Путина спрашивают, могут ли его внуки позвонить ему в Кремль.

«Дозвониться могут. Они дозваниваются», — отвечает он.

Путин на протяжении 30 лет был женат на Людмиле Шкребневой. Они поженились в 1983 году. В 1985-м у них родилась дочь Мария, а в 1986-м — дочь Катерина. В 2017-м Путин рассказал, что у него есть внуки, один ходит в детский сад, один родился недавно, они живут в России нормальной рядовой жизнью. Тогда же президент объяснил нежелание рассказывать о внуках больше желанием, чтобы они росли нормальными людьми, а не принцами крови.