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Внуки звонят Путину в Кремль 

Артём Кульша и ещё 9 21 минуту назад
Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
Фото: ТАСС
Внуки могут дозвониться президенту России Владимиру Путину в Кремль и дозваниваются. Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал сам.
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», на телеканале «Россия» стартовал показ шоу «Москва. Кремль. Путин» о президенте России. Эпизоды программы выходят еженедельно по воскресеньям. В анонсе выпуска, который будет показан на этой неделе, Путина спрашивают, могут ли его внуки позвонить ему в Кремль.
«Дозвониться могут. Они дозваниваются», — отвечает он.
Путин на протяжении 30 лет был женат на Людмиле Шкребневой. Они поженились в 1983 году. В 1985-м у них родилась дочь Мария, а в 1986-м — дочь Катерина. В 2017-м Путин рассказал, что у него есть внуки, один ходит в детский сад, один родился недавно, они живут в России нормальной рядовой жизнью. Тогда же президент объяснил нежелание рассказывать о внуках больше желанием, чтобы они росли нормальными людьми, а не принцами крови.
«Стоит мне сейчас сказать возраст, имя — они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка», — отметил он.
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Политика , Владимир Путин
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