Германия пригрозила России санкциями 

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас пригрозил России санкциями из-за убийства чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.
«Федеральное правительство определенно оставляет за собой новые меры в этом случае», — заявил Маас на пресс-конференции.
Он также отметил, что в связи с кибератаками на бундестаг в 2015 году и убийством в Тиргартене Германия в конце мая внесла список российских лиц в киберсанкционный механизм ЕС и «будет это последовательно продолжать».
Ранее в четверг германский МИД вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева в связи с предъявлением обвинения в убийстве Хангошвили российскому гражданину Вадиму К., который, по мнению Генпрокуратуры Германии, получил на убийство «государственный заказ».
Как сообщал «Рамблер», этнического чеченца, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили 23 августа 2019 года в Берлине. Немецкие следователи объявили о задержании по подозрению в совершении убийства 49-летнего гражданина России, а также о том, что есть доказательства причастности к преступлению России и Чечни. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет отношения к этому происшествию. В декабре 2019-го МИД Германии обвинил власти России в недостаточном сотрудничестве в расследовании этого убийства и выслал из страны двух сотрудников российского посольства.