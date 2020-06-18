Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия пригрозила России санкциями 

Вероника Полынина и ещё 8 35 минут назад
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас пригрозил России санкциями из-за убийства чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.
«Федеральное правительство определенно оставляет за собой новые меры в этом случае», — заявил Маас на пресс-конференции.
МИД Германии вызвал посла России
Он также отметил, что в связи с кибератаками на бундестаг в 2015 году и убийством в Тиргартене Германия в конце мая внесла список российских лиц в киберсанкционный механизм ЕС и «будет это последовательно продолжать».
Ранее в четверг германский МИД вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева в связи с предъявлением обвинения в убийстве Хангошвили российскому гражданину Вадиму К., который, по мнению Генпрокуратуры Германии, получил на убийство «государственный заказ».
Как сообщал «Рамблер», этнического чеченца, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили 23 августа 2019 года в Берлине. Немецкие следователи объявили о задержании по подозрению в совершении убийства 49-летнего гражданина России, а также о том, что есть доказательства причастности к преступлению России и Чечни. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет отношения к этому происшествию. В декабре 2019-го МИД Германии обвинил власти России в недостаточном сотрудничестве в расследовании этого убийства и выслал из страны двух сотрудников российского посольства.
Комментарии 70
Политика , Видео , Сергей Нечаев , Дмитрий Песков , Зелимхан Хангошвили , Бундестаг , МИД , ЕС , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жалеть Ефремова
Россияне стали жалеть Ефремова
Раскрыта сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Раскрыта сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Россиянин приехал к любовнику жены с топором
Россиянин приехал к любовнику жены с топором
В России разрешили Telegram
В России разрешили Telegram
Видео
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
00:46
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение