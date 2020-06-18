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Верховный суд не принял иск по поводу голосования 1 июля 

RT на русском и ещё 4 40 минут назад
Верховный суд принял решение по иску против Путина
Фото: Reuters
Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий президентский указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции.
«Судья отказал в принятии заявления, оно возвращено в канцелярию», — сказали РИА Новости в пресс-службе.
Иск был подан неким Геннадием Рудяком, ответчиком по нему значился президент Владимир Путин.
По данным агентства, аналогичные заявления накануне подали в ВС депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей.
Общероссийское голосование по основному закону страны пройдёт 1 июля. Изначально оно планировалось на 22 апреля, однако было перенесено из-за ситуации с коронавирусом.
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Политика , Валерий Соловей , Владимир Путин , Мосгордума , РИА Новости
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