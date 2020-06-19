Текслер возглавит список ЕР на местных выборах

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"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавит список политической партии "Единая Россия" на выборах в Законодательное собрание Челябинской области", — говорится в сообщении.

Помимо главы региона в общеобластную тройку партии войдут действующий председатель заксобрания Владимир Мякуш и уполномоченный по правам ребёнка в регионе Евгения Майорова, уточняется в сообщении.

Депутаты заксобрания региона на прошлой неделе назначили выборы в законодательное собрание Челябинской области на 13 сентября, когда в РФ запланирован единый день голосования.