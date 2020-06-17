Стало известно об отказе Земана приехать в Москву

Дипломатические отношения между Россией и Чехией осложнились на фоне демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу
в Праге. После этого в чешских СМИ появилась информация о россиянине, который якобы провез в Прагу яд, которым намеревался отравить ответственных за снос памятника чиновников. Позже выяснилось, что работник российских дипслужб намеренно ввел чешские спецслужбы в заблуждение относительно прибытия киллера. В ответ на это Чехия выслала двух российских дипломатов, Россия ответила зеркально.