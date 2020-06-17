Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Стало известно об отказе Земана приехать в Москву

Вероника Полынина
34 минуты назад
Комментарии201
Президент Чехии Милош Земан не приедет в Москву на Парад Победы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство Чехии.
В посольстве сообщили, что президент Земан не сможет принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы «ввиду действующих мер по борьбе с коронавирусом».
«Президент Земан глубоко сожалеет об этом и поручил послу Чешской Республики в Москве Витезславу Пивоньке принять участие в параде Победы вместо него», - заявили в чешской дипмиссии.
В начале марта, как сообщал «Рамблер», Милош Земан сообщил о планах приехать в Москву на празднование 75-летия Победы и провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, однако из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия и визит Земана в РФ не состоялись.
Дипломатические отношения между Россией и Чехией осложнились на фоне демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. После этого в чешских СМИ появилась информация о россиянине, который якобы провез в Прагу яд, которым намеревался отравить ответственных за снос памятника чиновников. Позже выяснилось, что работник российских дипслужб намеренно ввел чешские спецслужбы в заблуждение относительно прибытия киллера. В ответ на это Чехия выслала двух российских дипломатов, Россия ответила зеркально.
Комментарии201
Политика,Видео,Иван Конев,Милош Земан,Владимир Путин,РИА Новости,Москва,Чешская Республика
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress