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В Крыму пообещали обойтись без воды с Украины 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 29 минут назад
В Крыму пообещали обойтись без воды с Украины
Фото: РИА Новости
Крым способен справиться с недостатком водоснабжения без поставок днепропетровской воды с Украины, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов пояснил, что до воссоединения России и Крыма на полуостров по каналу подавалось свыше 1 млрд кубометров воды в год, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 24».
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Из них 150 млн кубометров шли на бытовые нужды, 700 млн кубометров уходили на полив, пояснил глава региона.
«Сегодня на полив нами подается только 20 млн кубометров. Водный баланс в регионе изменился, однако для бытовых нужд мы понимаем, что мы выкрутимся и своими силами, без посторонней помощи, без украинской воды выйдем спокойно из положения. Мы за это не переживаем. Конечно, достаточный объем воды и для сельского хозяйства позволил бы нам по-другому посмотреть на ситуацию, но поверьте, никто нас этим вопросом на колени не поставит. Мы приспосабливаемся, переходим на засухоустойчивые сельхозкультуры», — пояснил он.
Также Аксенов анонсировал строительство очередного дополнительного водовода для водоснабжения Симферополя, в котором начали мелеть водохранилища.
«Подготовили инвестиционный пакет, обосновывающий стоимость мероприятия по переброске воды на Симферополь из Тайганского водохранилища (Белогорский район) мощностью в 60 тыс. кубометров воды в сутки. Ранее эта вода перебрасывалась в Феодосию и Керчь, сегодня в эти города поступает вода уже из ряда других водозаборов — Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского», — указал глава региона.
Он добавил, что на данный момент изучается вопрос сокращения длины водовода с 60 до 45 километров. Дефицит воды затронул только Симферополь, объем наполнения симферопольского водохранилища составил 22% от обычного объема, пояснил Аксенов.
«В общей сложности Симферополь запитан от трех водохранилищ, их общий объем водонаполнения составляет 30% от заявленной мощности. Соответственно, запасов питьевой воды для города хватит более чем на 90 дней. При этом у нас последние дни пошли дожди», — сказал Аксенов.
Ранее в пятницу сообщалось, что специалисты Севастопольского госуниверситета и НИИ сельского хозяйства Крыма обнаружили большой объем пресных вод в крымских горах.
Аксенов ранее заявлял, что в Крыму идет разработка комплексной системы водоснабжения всего полуострова, что позволит обеспечить население питьевой водой.
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Политика , Конфликты , Украина , Сергей Аксенов , РИА Новости
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