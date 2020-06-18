Раскрыто устройство дезинфекционного туннеля Путина

Раствор, который используется в специальном туннеле для дезинфекции в президентской резиденции в Ново-Огарево, безопасен для человека, рассказала РИА Новости руководитель компании-производителя "Моторные технологии" Ольга Изранова.

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Она пояснила, что при входе в туннель рекомендуется закрыть глаза и не дышать.

"Но если вдохнешь, откроешь глаза, то слизистые не раздражаются, вред здоровью не наносится, и тем более одежде, очкам. Это не влага, по факту это туман", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что туннель представляет собой устройство по распылению дезинфекционных средств, которые рекомендованы Роспотребнадзором

"Для меня был самый главный вопрос, а не будут ли оттуда люди выходить мокрыми. Когда начинали, пытались подобрать ту необходимую дозировку, которая необходима, чтобы она была эффективна, я боялась, что будут капли, но оказалось, что нет, фракция достаточно мелкая", — рассказала Изранова.

Собеседница агентства отметила, что в компании связались с производителями средств для дефинфекции и при разработке дозировки следовали их инструкциям.

"Оно работает, но при этом безопасно и не наносит вреда как минимум здоровью человека и плюс его одежде", — заключила Изранова.

В середине мая губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал, что компания "Моторные технологии", которая прежде занималась производством оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии коронавируса разработала и начала выпуск специальных туннелей для дезинфекции. При входе в такой туннель человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, а его одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором.