Генпрокурор заявил о высокой угрозе терроризма в РФ

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России остается высокой угроза терроризма, в прошлом году количество предотвращенных терактов увеличилось на треть, сообщил генпрокурор Игорь Краснов

«Сохраняется высокий уровень террористических угроз. Более чем на треть (38%) увеличилось число предотвращенных терактов», — заявил Краснов в ходе заседания Совета Федерации, передает РИА «Новости».

Правоохранители начали уделять повышенное внимание вопросам обеспечения уровня антитеррористической защиты особо важных объектов и территорий. Прокуроры в стране направили почти 11 тыс. исков об устранении выявленных нарушений.

В прошлом году правоохранители предотвратили теракты в 24 регионах страны, отметил Краснов. «В качестве объектов выбирались места массового скопления людей», — уточнил генпрокурор.

«Необходимо и впредь усиливать профилактическую составляющую противодействия терроризму, в связи с чем мы уделим дополнительное внимание выполнению решений антитеррористических комиссий в регионах и муниципальных образованиях», — призвал он.