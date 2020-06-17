Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генпрокурор заявил о высокой угрозе терроризма в России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 1 час назад
Генпрокурор заявил о высокой угрозе терроризма в РФ
Фото: РИА Новости
В России остается высокой угроза терроризма, в прошлом году количество предотвращенных терактов увеличилось на треть, сообщил генпрокурор Игорь Краснов.
«Сохраняется высокий уровень террористических угроз. Более чем на треть (38%) увеличилось число предотвращенных терактов», — заявил Краснов в ходе заседания Совета Федерации, передает РИА «Новости».
Правоохранители начали уделять повышенное внимание вопросам обеспечения уровня антитеррористической защиты особо важных объектов и территорий. Прокуроры в стране направили почти 11 тыс. исков об устранении выявленных нарушений.
В прошлом году правоохранители предотвратили теракты в 24 регионах страны, отметил Краснов. «В качестве объектов выбирались места массового скопления людей», — уточнил генпрокурор.
«Необходимо и впредь усиливать профилактическую составляющую противодействия терроризму, в связи с чем мы уделим дополнительное внимание выполнению решений антитеррористических комиссий в регионах и муниципальных образованиях», — призвал он.
На прошлой неделе сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро экстремистов, поддерживавших связь с украинскими радикалами.
Во вторник директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали бандподполье на Северном Кавказе.
Видео дня. Виктория Боня назвала россиян алкашами и нищебродами
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Кремль отреагировал на предложение сократить новогодние каникулы Кремль отреагировал на предложение сократить новогодние каникулы В Кремле и Ново-Огареве установили дезинфекционные туннели В Кремле и Ново-Огареве установили дезинфекционные туннели Потенциальный «убийца» тележурналиста Габуния координировался с Украины Потенциальный «убийца» тележурналиста Габуния координировался с Украины
Комментарии 4
Политика , Игорь Краснов , Александр Бортников , ФСБ , Совет Федерации , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя МВД
Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя МВД
Стало известно о желании Ефремова сесть в СИЗО
Стало известно о желании Ефремова сесть в СИЗО
«Моя ба»: Солнцев представил новую «спутницу жизни»
«Моя ба»: Солнцев представил новую «спутницу жизни»
«Дядя Леша явно берега попутал»
«Дядя Леша явно берега попутал»
Почему Лавров и Шойгу не долетели до Анкары
Почему Лавров и Шойгу не долетели до Анкары
Видео
Дикий кабан выпросил у россиян яблоки и попал на видео
00:58
Дикий кабан выпросил у россиян яблоки и попал на видео
Опубликовано видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба
00:33
Опубликовано видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба
Происшествия
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
00:26
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
00:32
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
В мире Происшествия
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
00:46
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
Происшествия
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
00:45
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Армия Войска
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
01:29
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
Общество
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
04:35
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
В мире
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
00:59
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
Армия
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
00:51
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение