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Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России

Газета.Ruиещё 14
26 минут назад
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Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Названы самые коррупционные регионы России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Наиболее высокий уровень коррупции зафиксирован в Мордовии, Чувашии, и Камчатском крае, а также в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях, указано в докладе.
При этом самый низкий уровень коррупции фиксируется в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе, отмечает генпрокурор.
Кроме того, в докладе Краснова представлен перечень сфер деятельности, которые наиболее подвержены коррупции. В их число вошли освоение бюджетных средств, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная и правоохранительная деятельность, а также жилищно-коммунальное хозяйство.
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Политика,Криминал,Игорь Краснов,Генпрокуратура РФ,РИА Новости,Республика Мордовия,Чувашская Республика,Камчатский Край,Россия
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