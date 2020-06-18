Названы самые коррупционные регионы России

При этом самый низкий уровень коррупции фиксируется в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе, отмечает генпрокурор.

Кроме того, в докладе Краснова представлен перечень сфер деятельности, которые наиболее подвержены коррупции. В их число вошли освоение бюджетных средств, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная и правоохранительная деятельность, а также жилищно-коммунальное хозяйство.