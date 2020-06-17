Медведев предупредил о войне 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», на сайте издания была опубликована статья Медведева под названием «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса». В ней он заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 показала, что пандемии не имеют границ и ответ на вызываемые ими проблемы должен быть универсальным.

«Какие формы совместной работы в сфере глобальной безопасности необходимы? Первое — это сотрудничество для обеспечения не только глобальной, но и бытовой безопасности человека», — считает бывший председатель правительства России.

В качестве примера вопроса, в котором некоторым странам придется открыться, он назвал исследовательскую работу, которая ведется в определенных лабораториях. По словам Медведева, эта работа не должна вызывать подозрений, потому что иначе при новой вспышке какой-либо инфекции станут выстраиваться теории, выдвигаться претензии, вводиться санкции.