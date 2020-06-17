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Экс-сотрудник КГБ раскрыл, хотел ли Горбачев отдать Карелию 

Ura.Ru 54 минуты назад
Экс-сотрудник КГБ уточнил решение Горбачева по Карелии
Фото: РИА Новости
Разговоры о передаче Карелии Финляндии действительно могли вестись во 1990 году в СССР, когда у власти был Михаил Горбачев. Такую версию озвучил URA.RU сотрудник внешней разведки СССР полковник Арсен Мартиросян.
Он не исключил, что такие разговоры ходили во власти в то время. Мартиросян в качестве показательного примера привел соглашение о передаче части Берингова пролива США, которое было подписано с разрешения Горбачева.
«Не удивлюсь, если они и этот вопрос ставили», — добавил он.
Экс-сотрудник КГБ добавил, что Финляндия хотела бы получить эту территорию, однако в Карелии были уже полностью советские порядки.
«Получилась бы такая же ситуация, как с землями ГДР, которые перешли ФРГ. Восточные немцы до сих пор ностальгируют по тому периоду, об их условиях жизни», — пояснил Мартиросян.
Однако передача территории означала бы дополнительные проблемы и для самой Финляндии, и для СССР. По словам эксперта, возник бы вопрос безопасности северной части Советского Союза. Сейчас такой вопрос не поднимается, потому что Финляндии не выгодно ссориться с Россией, поскольку между странами серьезные торгово-экономические связи, добавил Мартиросян.
Ранее экс-дипломат, бывший эксперт МИД Финляндии Юкка Сеппинен в своей новой книге сообщил, что в Советском Союзе при Михаиле Горбачеве готовы были начать переговоры о передаче Карелии Финляндии. Согласно его воспоминаниям, против возвращения территории выступал на тот момент президент страны Мауно Койвисто.
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Комментарии
Политика , Михаил Горбачев , Арсен Мартиросян , МИД , Республика Карелия , США , Финляндия
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