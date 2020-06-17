Экс-сотрудник КГБ уточнил решение Горбачева по Карелии

Он не исключил, что такие разговоры ходили во власти в то время. Мартиросян в качестве показательного примера привел соглашение о передаче части Берингова пролива США , которое было подписано с разрешения Горбачева.

«Не удивлюсь, если они и этот вопрос ставили», — добавил он.

Экс-сотрудник КГБ добавил, что Финляндия хотела бы получить эту территорию, однако в Карелии были уже полностью советские порядки.

«Получилась бы такая же ситуация, как с землями ГДР, которые перешли ФРГ. Восточные немцы до сих пор ностальгируют по тому периоду, об их условиях жизни», — пояснил Мартиросян.

Однако передача территории означала бы дополнительные проблемы и для самой Финляндии, и для СССР. По словам эксперта, возник бы вопрос безопасности северной части Советского Союза. Сейчас такой вопрос не поднимается, потому что Финляндии не выгодно ссориться с Россией, поскольку между странами серьезные торгово-экономические связи, добавил Мартиросян.