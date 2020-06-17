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В Госдуме предложили ввести генетический скрининг россиян 

News.ru 38 минут назад
В Думе заинтересовались генетическими данными россиян
Фото: РИА Новости
В Госдуме выступили с предложением ввести в стране массовый генетический скрининг граждан для обнаружения нераспознанных заболеваний и наследственных предрасположенностей. С такой идеей к председателю правительства Михаилу Мишустину обратился член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Алексей Воевода.
Депутат считает, что скрининг позволит в случае биологических угроз обеспечить градацию по степени риска, что поспособствует сохранению рабочих мест и минимизирует человеческие и экономические потери. В частности, уже сейчас с помощью ДНК можно определить людей, которые практически нечувствительны к вирусу COVID-19. Также скрининг позволит сделать систему ОМС персонализированной, которая будет отталкиваться от личных особенностей человека, содержащихся в его генетическом профиле.
В дальнейшем генетические данные можно и нужно использовать в создании методической базы по выявлению и предотвращению генетических патологий, — отметил Воевода.
Как рассказал он «Парламентской газете», если реализовывать скрининг на государственном уровне, беспокоиться о безопасности данных при использовании отечественного ПО и её хранении на защищённых российских серверах не стоит.
Создать национальную базу генетической информации Владимир Путин предложил на совещании 14 мая. Тогда же он объявил, что в России в рамках нацпроекта «Наука» будут созданы три геномных центра мирового уровня. Каждый центр, по его словам, станет консорциумом «исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, причём от Новосибирска до Крыма». Глава государства также заявил, что важно развивать генетику, которая по масштабу задач, прорыву и значению для страны сравнима с атомным и космическим проектами XX века, писал NEWS.ru.
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Комментарии 3
Политика , Алексей Воевода , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Госдума , Парламентская газета
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