Руководство СССР во главе с Михаилом Горбачевым всерьез готовилось начать переговоры с Финляндией о передаче ей Карелии , заявил в своей автобиографической книге бывший сотрудник финского министерства иностранных дел Юкка Сеппинен. Отчуждение российской территории могло произойти в 80-х — начале 90-х годов прошлого века, сообщает издание Iltalehti.

По словам политолога, информацию о возможной передаче Карелии Финляндии ему сообщил посол СССР Лев Паузин. Он объяснил, что Горбачев принял решение отказаться от целого региона по причине того, что у страны не было средств на восстановление Выборга.

Сеппинен отметил, что вопрос об отчуждении Россией своей территории также поднимался во время президентства Бориса Ельцина , однако в обоих случаях президент Финляндии Мауно Койвисто от широкого жеста россиян отказался.

«Он не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга», — цитирует издание слова дипломата.

По словам Сеппинена, Койвисто также отмечал, что дополнительные территории Финляндии не нужны, поскольку страна до сих пор полностью не заселена.