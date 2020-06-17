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Стало известно о планах СССР отдать Карелию Финляндии 

Павел Тиунов и ещё 7 30 минут назад
Руководство СССР во главе с Михаилом Горбачевым всерьез готовилось начать переговоры с Финляндией о передаче ей Карелии, заявил в своей автобиографической книге бывший сотрудник финского министерства иностранных дел Юкка Сеппинен. Отчуждение российской территории могло произойти в 80-х — начале 90-х годов прошлого века, сообщает издание Iltalehti.
По словам политолога, информацию о возможной передаче Карелии Финляндии ему сообщил посол СССР Лев Паузин. Он объяснил, что Горбачев принял решение отказаться от целого региона по причине того, что у страны не было средств на восстановление Выборга.
Сеппинен отметил, что вопрос об отчуждении Россией своей территории также поднимался во время президентства Бориса Ельцина, однако в обоих случаях президент Финляндии Мауно Койвисто от широкого жеста россиян отказался.
«Он не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга», — цитирует издание слова дипломата.
По словам Сеппинена, Койвисто также отмечал, что дополнительные территории Финляндии не нужны, поскольку страна до сих пор полностью не заселена.
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Политика , Видео , Михаил Горбачев , Борис Ельцин , Республика Карелия , Финляндия
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