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Кадыров прокомментировал сообщения о покушении на грузинского журналиста 

РИА Новости 27 минут назад
«Георгию Габунию лучше встать на колени»
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал глупыми заявления о том, что по его заказу якобы хотели совершить покушение на грузинского журналиста.
"Некогда успешно развивающиеся страны управляются людьми, которые вместо того чтобы думать о реальных проблемах народа, делают глупые заявления. На этот раз говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.
Он подчеркнул, что "если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают".
"Но я подчеркиваю, что мы не забыли про то, как он оскорбил наше Государство, наш Народ, а значит, и лично меня. Георгию Габунию, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся. Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина", — отметил глава Чечни.
Он призвал журналиста "сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок" и добавил, что в противном случае он останется его врагом.
Ранее Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла еще на прошлой неделе, был задержан гражданин России за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела по факту подготовки заказного убийства.
Такое заявление СГБ сделала после того, как в понедельник вечером гендиректор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный мужчина является гражданином России и якобы планировал ликвидировать ведущего Георгия Габунию, нецензурно оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире.
Гварамия также заявил, что якобы россиянин готовил покушение по заказу главы Чечни Рамзана Кадырова.
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Политика , Рамзан Кадыров , Владимир Путин , Чеченская Республика
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