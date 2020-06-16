«Георгию Габунию лучше встать на колени»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал глупыми заявления о том, что по его заказу якобы хотели совершить покушение на грузинского журналиста.

"Некогда успешно развивающиеся страны управляются людьми, которые вместо того чтобы думать о реальных проблемах народа, делают глупые заявления. На этот раз говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Он подчеркнул, что "если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают".

"Но я подчеркиваю, что мы не забыли про то, как он оскорбил наше Государство, наш Народ, а значит, и лично меня. Георгию Габунию, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся. Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина", — отметил глава Чечни.

Он призвал журналиста "сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок" и добавил, что в противном случае он останется его врагом.

Ранее Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла еще на прошлой неделе, был задержан гражданин России за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела по факту подготовки заказного убийства.

Такое заявление СГБ сделала после того, как в понедельник вечером гендиректор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный мужчина является гражданином России и якобы планировал ликвидировать ведущего Георгия Габунию, нецензурно оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире.

Гварамия также заявил, что якобы россиянин готовил покушение по заказу главы Чечни Рамзана Кадырова.