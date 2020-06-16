The Times: кто на самом деле победил под Прохоровкой?

The Times (Великобритания) предвзята, неточна и поэтому неправдоподобна. В последнее десятилетие исследователи пытаются разобраться в истории сражения под Прохоровкой. Победа Красной Армии ставится под сомнение. Но, как отметил один из читателей, гипотеза автора статьи впредвзята, неточна и поэтому неправдоподобна.

В поселке, расположенном недалеко от границы России Украиной , два советских танка Т-34 застыли в вечном таране, возвышаясь над повергнутым немецким «Тигром».

Этот памятник установлен в память о битве под Прохоровкой, состоявшейся 12 июля 1943 года, когда были уничтожены две элитные танковые дивизии СС. В ходе этого сражения, когда Красная армия повернула ход войны с Гитлером, было уничтожено до 300 танков. Во всяком случае, так вспоминают эти события в России, и Кремль призывает всех настоящих патриотов хотя бы раз в жизни посетить это место.

Однако один британский военный историк отследил судьбу каждой немецкой боевой машины, принимавшей в тот день участие в сражении, и продемонстрировал, что битва обернулась катастрофой для Москвы . С выходом последней статьи Бена Уитли (Ben Wheatley), в которой автор разрушил миф о Прохоровке, в Германии зазвучали призывы снести мемориал, что вызвало скупую реакцию Кремля. На этот раз он считает, что архивные свидетельства доказывают, что все немецкие танки, кроме пяти, уцелели и были уничтожены лишь в последующие месяцы.

В поддержку исследования выступил ведущий британский специалист по современной истории Адам Туз (Adam Tooze). Разделит ли Москва это мнение, пока еще неясно, хотя доктор Уитли подчеркнул, что с глубоким почтением относится к жертвам, которые понесла Красная Армия.

В последнее десятилетие исследователи пытаются разобраться в истории сражения под Прохоровкой, приведя доказательства того, что 200 немецких танков нанесли колоссальный урон русской танковой армии, которая по численности превосходила немецкую в три раза.

В прошлом году доктор Уитли из Университета Восточной Англии опубликовал данные разведки Люфтваффе, которые, похоже, подтвердили эту версию. Российские ученые и чиновники отвергли эти исследования, назвав их не подкрепленным доказательствами ревизионизмом и заявив, что в боях под Прохоровкой две немецкие танковые дивизии были практически уничтожены. В последней статье доктора Уитли, опубликованнойв «Журнале истории разведки» (Journal of Intelligence History), подтверждается, что они были уничтожены — но только после того, как Вермахт отступил через территорию Украины.

Исследование основано на детальном анализе документов немецкой армии, захваченных американцами в конце войны и отправленных в Колледж-Парк, штат Мэриленд. Офицеры материально-технического обеспечения Вермахта вели подробную документацию по каждому танку, самоходной артиллерийской установке и противотанковому орудию, которые можно было распознать по номерам на шасси, что позволило доктору Уитли восстановить «судьбу» каждой немецкой боевой машины в период с 1943 года до начала 1944 года. «Это была напряженная работа, — сказал он. — Я так и не отметил Рождество».

Как следует из статьи, немцы спасли и вывезли после боя под Прохоровкой все танки, потеряв лишь пять единиц.

Комментарии:

Mrs M

Что? Социалистическое правительство обманывает собственный народ и весь мир? Да как такое возможно?

SixG

Потери и жертвы России во Второй мировой войне были огромными. Они по праву гордятся и помнят ее как Великую отечественную войну. Им незачем фальсифицировать историю, истина говорит сама за себя. Но это была сталинская коммунистическая Россия, и этому режиму были свойственны ложь и искажение действительности. И до сих пор — при Путине.

G Blezard

Думаю, что поколение, которое живет не на должном уровне, будет всегда недооценивать и очернять прошлое или считать, что его вообще не было. Миф.

Maximus

Ложь для российских властей — это образ жизни, как и в Китае.

DC

Я хотел бы посмотреть хорошие копии аэрофотоснимков, на основе которых Доктор Уитли провел свой первоначальный анализ. Те, что я нашел и посмотрел в прошлом году в интернете, были просто размытыми и нечеткими.

Tiresias

Русские написали учебники по дезинформации и переписыванию истории.

Simon Hewitt

Историю всегда пишут победители!

Huyton

Под статьей есть две ссылки на другие две статьи из «Таймс», опубликованные в июле прошлого года. В них говорится то же самое, что и в этой статье. Что, через год это опять повторится?

Philip Maidens

Советский Союз, при всех его недостатках, понес огромные жертвы во время Второй мировой войны, когда погибло более 20 миллионов человек. Случаи советской пропаганды, такие как это танковое сражение, возможны, но нельзя игнорировать тот факт, что они победили самую мощную армию в истории и дошли до Берлина, закончив войну. Без этой жертвы и, порой, без блестящей тактики война на Западе продолжалась бы значительно дольше и с большими человеческими жертвами.

Frederik

Для того, чтобы критиковать эту статью, была бы полезна более подробная информация о том, кто написал и отредактировал ее в этой газете, поскольку его гипотеза предвзята, неточна и поэтому неправдоподобна.

Huyton

Сейчас в Москве довольно опасно, потому что Путин мухлюет с количеством смертей от covid-19, и, несмотря на это, карантинные ограничения ослаблены. Будь осторожен, Фредерик, когда сегодня вечером будешь выходить с Лубянки.

Roy Greenwood

Спасибо за уточнение исторической информации. У меня всегда было впечатление, что самое крупное танковое сражение в истории было под Курском, когда участвовало по 2000 советских и немецких танков. Советы одержали победу, отчасти благодаря разведданным, предоставленным англичанами. По-видимому, эти данные были настолько точными, что командующие советских танковых армий знали о плане немцев раньше, чем командующие немецких танковых армий.

McDonald Latte

Да пусть, на здоровье. И пусть все павшие солдаты покоятся с миром!

Simon Adams