«Колоссальная махинация в традициях Туманного Альбиона»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал выходить на английском телеканале ВВС.
"Если бы такой сериал появился у нас сейчас, вы знаете, что бы сказали на Даунинг-Стрит (адрес резиденции премьер-министра Великобритании, — ред.)? Русские уводят внимание и отвлекают внимание общественности от расследования, они запутывают дело, это кремлевская пропаганда, они специально занимаются дезинформацией, чтобы люди никогда не нашли правду. Вот что бы они сказали", — заявила Захарова в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".
"Все дело, как вы понимаете, было полностью сфальсифицировано. Это колоссальная махинация в общем-то в традициях Туманного Альбиона", — добавила также она.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим россиянам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Борис Джонсон, занимая пост главы МИД Британии, обвинял Россию в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности России к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.