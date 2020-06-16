«Колоссальная махинация в традициях Туманного Альбиона»

"Если бы такой сериал появился у нас сейчас, вы знаете, что бы сказали на Даунинг-Стрит (адрес резиденции премьер-министра Великобритании , — ред.)? Русские уводят внимание и отвлекают внимание общественности от расследования, они запутывают дело, это кремлевская пропаганда, они специально занимаются дезинформацией, чтобы люди никогда не нашли правду. Вот что бы они сказали", — заявила Захарова в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

"Все дело, как вы понимаете, было полностью сфальсифицировано. Это колоссальная махинация в общем-то в традициях Туманного Альбиона", — добавила также она.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим россиянам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.