Раскрыто средство защиты Путина от коронавируса

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Раскрыто средство защиты резиденции Путина от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 6 29 минут назад
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установлен специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит. Информацию о спецсредстве раскрыли журналисты кремлевского пула РИА Новости.
Как отмечается, разработкой туннеля занималась пензенская компания. Система распыляет дезинфицирующий раствор на открытые участки тела и одежду каждого проходящего, окружая его своеобразным мелкодисперсным водным туманом.
В конце мая Путин во время онлайн-общения с врачами заявил, что не планирует заражаться коронавирусом и ложиться в больницу.
«Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь. Надеюсь, и не придется», — сказал глава государства в беседе с главврачом больницы №52.
В середине марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что для защиты Путина от коронавируса делается все, что нужно. В частности, по словам представителя Кремля, все сотрудники, готовящие мероприятия с участием президента, сдают тест на коронавирус.
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Политика , Видео , Телевидение , Вызов на допрос , Ситуация в мире , COVID-19 , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости
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