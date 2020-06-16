Раскрыто средство защиты Путина от коронавируса

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В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установлен специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит. Информацию о спецсредстве раскрыли журналисты кремлевского пула РИА Новости.

Как отмечается, разработкой туннеля занималась пензенская компания. Система распыляет дезинфицирующий раствор на открытые участки тела и одежду каждого проходящего, окружая его своеобразным мелкодисперсным водным туманом.

В конце мая Путин во время онлайн-общения с врачами заявил, что не планирует заражаться коронавирусом и ложиться в больницу.

«Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь. Надеюсь, и не придется», — сказал глава государства в беседе с главврачом больницы №52.