Москва направила Киеву ноту протеста 

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Посольство России Киеве направило ноту протеста в МИД Украины в связи с «очередными отвратительными антироссийскими выходками», устроенными 12 июня, в День России.

«При попустительстве властей на фасад здания Посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания. «Креативность» проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове», — сообщили в МИД России.

В ноте посольство указало на нежелание властей Украины выполнять международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией.

Российская сторона призвала Киев принять меры для предотвращения нарушений работы дипломатических и консульских учреждений других стран и создать условия для их нормального функционирования, исходя их принципов взаимности и традиций дипломатии.