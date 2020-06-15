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Москва направила Киеву ноту протеста 

Вероника Полынина и ещё 2 22 минуты назад
Москва направила Киеву ноту протеста
Фото: ТАСС
Посольство России в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины в связи с «очередными отвратительными антироссийскими выходками», устроенными 12 июня, в День России.
«При попустительстве властей на фасад здания Посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания. «Креативность» проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове», — сообщили в МИД России.
В ноте посольство указало на нежелание властей Украины выполнять международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией.
Российская сторона призвала Киев принять меры для предотвращения нарушений работы дипломатических и консульских учреждений других стран и создать условия для их нормального функционирования, исходя их принципов взаимности и традиций дипломатии.
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Политика , В мире , Конфликты , МИД , СБУ , Киев , Москва
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