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В России ответили на призыв Украины обсудить «вопрос» Крыма 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В РФ ответили на призыв Украины обсудить «вопрос» Крыма
Фото: РИА Новости
О создании каких-либо международных переговорных форматов на тему принадлежности Крыма не может быть и речи, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Все это частная инициатива киевских властей, у которой нет реального продолжения. Обсуждать нечего. Вопрос закрыт. Ни о каких международных платформах не может быть и речи. Крым — это территория Российской Федерации и никакой другой интерпретации быть не может. Предмета для обсуждений нет. Россия не обсуждает ни с кем свои территории и способна их защитить», в — передает его слова РИА «Новости».
Он отметил, что если Киев и хочет поднять крымский вопрос, то сделать это можно исключительно в контексте признания его российской территорией.
«В противном случае не стоит выдумывать никакие фейковые международные платформы», — подчеркнул депутат.
В понедельник правительство Украины заявило, что Киев должен искать возможности для диалога с Москвой по Донбассу и Крыму.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выступает за возвращение «вопроса Крыма» на повестку дня, до этого он заявил, что россиянам через несколько лет будет «стыдно» из-за ситуации с Крымом.
В России объяснили заявления Зеленского безысходностью.
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Комментарии
Политика , Владимир Зеленский , Михаил Шеремет , Правительство Украины , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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