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МИД ответил на заявление США о приговоре Уилану 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
МИД ответил на заявление США о приговоре Уилану
Фото: РИА Новости
МИД прокомментировал заявления США о приговоре Полу Уилану по делу о шпионаже и не согласился с ними.
Так, на Смоленской площади считают "абсурдным и необоснованным" обвинение западных СМИ в затягивании процесса, так как Уилан полгода потратил на ознакомление с судебными материалами.
"Тем не менее, несмотря на сложные санитарно-эпидемиологические условия, вызванные коронавирусной инфекцией, судопроизводство осуществлялось в установленные сроки, велось в строгом соответствии с российским законодательством, с соблюдением всех требуемых процессуальных норм и процедур".
Утверждения в "несправедливости или чрезмерной суровости приговора" во внешнеполитическом ведомстве также отвергли, напомнив, что в США и других западных странах за шпионаж могут лишить свободы на десятки лет, вплоть до пожизненного заключения без права помилования.

Приговор Полу Уилану

Мосгорсуд 15 июня приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима режима за шпионаж. Он имеет гражданства США, Великобритании, Ирландии и Канады.
Следствие официально не раскрывает фабулу дела: из пресс-релиза ФСБ следовало, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой якобы должны были находиться фотографии из турпоездки в Сергиев Посад.
Подсудимый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался и намерен обжаловать приговор.
После вынесения решения суда госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter, что возмущен им. По его словам, "обращение российских властей с Полом продолжает вызывать ужас", и Вашингтон требует его немедленного освобождения.
Помпео добавил, что суд проходил в условиях секретности, доказательства вины Уилана предъявлялись тайно, а свидетели защиты были лишены должного доступа к процессу.
В свою очередь, посол США в Москве Джон Салливан отметил, что приговор вынесли "в отсутствие доказательств", а право на публичный суд — одно из фундаментальных прав человека.
Салливан неоднократно пытался попасть на судебное заседание, но из-за того, что на деле стоял гриф "совершенно секретно", непосредственно в зал его ни разу не пустили.
Также Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья, качество медпомощи, запрет звонить родителям, угрозы со стороны сотрудников СИЗО.
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Политика , Джон Салливан , ФСБ , МИД , Мосгорсуд , ФСИН , США
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