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Захарова «поставила многоточие» в вопросе обмена Уилана 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 46 34 минуты назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможность обмена осужденного Мосгорсудом Пола Уилана на Виктора Бута или Константина Ярошенко, осужденных в США.
В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» она сообщила, что для таких процессов есть «соответствующие межгосударственные механизмы», к которым прибегают, если «есть соответствующее стремление». Захарова сказала, что «юридическая сторона» для данного вопроса «существует».
«Дальше мы пока поставим многоточие», — приводит ее слова ТАСС.
Как подчеркнула официальный представитель МИДа, «то, что происходило с Уиланом — за что его взяли, в чем его обвинили, что было доказано — это несравнимо с тем, что было в отношении Бута и так далее». Кроме того, по ее словам, «несравнимо было и отношение». Захарова указала, что Уилан «получал всю необходимую медицинскую помощь в срок и без издевательств», чего нельзя сказать о положении россиян в тюрьмах США.
В понедельник Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже в пользу США и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Адвокат гражданина США допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.
Уилан, помимо американского гражданства, имеет подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии.
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Комментарии 9
Политика , Видео , Константин Ярошенко , Мария Захарова , Виктор Бут , МИД , Мосгорсуд , ФСИН , ИТАР-ТАСС , США
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