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Путин в понедельник проведет совещание по реализации мер поддержки экономики 

Прайм и ещё 3 1 час назад
Путин проведет совещание по реализации мер поддержки
Фото: ТАСС
Российский президент Владимир Путин в понедельник, 15 июня, проведет совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы страны. Об это заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о рабочем графике Путина на начавшуюся неделю.
"Путин начинает ее (рабочую неделю — ред.) в Ново-Огарево. Сегодня будет очень важное совещание онлайн. Это совещание, на котором будут обсуждаться вопросы реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы", — сообщил пресс-секретарь.
Песков рассказал, что на совещании, в частности, речь пойдет о мерах по стабилизации и поддержке рынка труда, а также семей с детьми. По этому вопросу профильный доклад будет представлен главой Минтруда Антоном Котяковым.
"Будет доклад о мерах поддержки предприятий, индивидуальных предпринимателей. Профильный доклад Минэкономразвития — Максима Решетникова (главы министерства — ред.). И также руководителя Налоговой службы Даниила Егорова. Будут говорить о мерах поддержки строительной отрасли и льготной программы ипотечного кредитования. (Вице-премьер Марат — ред.) Хуснуллин — основной доклад", — добавил пресс-секретарь президента.
Песков особо подчеркнул, что на совещании будут выступать "представители общественности, то есть будут представители предпринимателей и те, кто получил ипотечные кредиты по льготной ставке, и многодетные семьи".
"Достаточное большое и очень важное совещание. Личный контроль президента за тем, как выполняются ранее намеченные и согласованные меры поддержки", — заключил Песков.
Пресс-секретарь отметил также, что пока конкретных сроков представления президенту доработанного плана поддержки экономики нет. Это будет в обозримом будущем.
"В обозримой перспективе. Я точную дату вам сейчас называть не буду и не смогу этого сделать", — сказал Песков.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин представил Путину план восстановления экономики. После совещания глава государства поручил доработать документ.
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Политика , Даниил Егоров , Максим Решетников , Дмитрий Песков , Антон Котяков , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Минтруд , Правительство РФ , Минэкономразвития
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