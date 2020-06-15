Путин проведет совещание по реализации мер поддержки

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 15 июня, проведет совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы страны. Об это заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , говоря о рабочем графике Путина на начавшуюся неделю.

"Путин начинает ее (рабочую неделю — ред.) в Ново-Огарево. Сегодня будет очень важное совещание онлайн. Это совещание, на котором будут обсуждаться вопросы реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы", — сообщил пресс-секретарь.

Антоном Котяковым. Песков рассказал, что на совещании, в частности, речь пойдет о мерах по стабилизации и поддержке рынка труда, а также семей с детьми. По этому вопросу профильный доклад будет представлен главой Минтруда

"Будет доклад о мерах поддержки предприятий, индивидуальных предпринимателей. Профильный доклад Минэкономразвития — Максима Решетникова (главы министерства — ред.). И также руководителя Налоговой службы Даниила Егорова. Будут говорить о мерах поддержки строительной отрасли и льготной программы ипотечного кредитования. (Вице-премьер Марат — ред.) Хуснуллин — основной доклад", — добавил пресс-секретарь президента.

Песков особо подчеркнул, что на совещании будут выступать "представители общественности, то есть будут представители предпринимателей и те, кто получил ипотечные кредиты по льготной ставке, и многодетные семьи".

"Достаточное большое и очень важное совещание. Личный контроль президента за тем, как выполняются ранее намеченные и согласованные меры поддержки", — заключил Песков.

Пресс-секретарь отметил также, что пока конкретных сроков представления президенту доработанного плана поддержки экономики нет. Это будет в обозримом будущем.