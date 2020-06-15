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МИД вынес решение по чешским дипломатам 

Артём Кульша 9 минут назад
Посол Чехии в России Витезслав Пивонька был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) России. Об этом пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих сообщил ТАСС.
5 июня, как сообщал «Рамблер», власти Чехии объявили двух российских дипломатов персонами нон грата и выслали их из страны в связи с тем, что весной один из них в рамках внутренней борьбы с другим направил контрразведке Чехии вымышленную информацию о планируемом нападении на местных политиков.
В МИД России назвали решение чешских властей недружественным, непорядочным и недостойным шагом и анонсировали адекватный ответ. Сегодня Йиндрих сообщил, что Пивонька был вызван в российский МИД.
Позже сам посол Чехии рассказал, что в МИД ему сообщили об ответных мерах на высылку российских дипломатов — два чешских дипломата были объявлены персонами нон грата и будут высланы из страны.
В мае сообщалось, что сотрудник посольства России в Чехии якобы привез в страну яд, которым должен был быть отравлен мэр Праги Зденек Гржиб и двое старост шестого района Праги.
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Политика , Видео , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва , Чехия
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