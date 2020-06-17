Оформление гражданства по «упрощенке» одобрили в России

Срок рассмотрения заявлений на приём в российское гражданство в упрощённом порядке сокращён с шести месяцев до трёх. Это установлено поправками в закон «О гражданстве РФ», которые вступают в силу 17 июня.

В течение трёх месяцев будут рассматривать заявления иностранных граждан, поданные на территории России , следует из поправок. Для иностранцев, которые проживают за рубежом и не имеют места жительства в РФ, сохранён ныне действующий срок рассмотрения заявлений — шесть месяцев. Такие люди, согласно закону, могут подать заявление на гражданство через российские консульства.

Согласно поправкам, чиновники могут задержать ответ ещё максимум на три месяца, если им нужно уточнить некоторые факты из биографии иностранца, которые могут послужить причиной для отказа в предоставлении гражданства РФ.

Напомним, гражданство не предоставляется иностранным гражданам, которые выступали за насильственное изменение конституционного строя России, участвовали в международных или межнациональных конфликтах (в том числе совершали теракты против россиян за пределами РФ), занимались экстремизмом или совершали иные действия, создающие угрозу безопасности России. Кроме того, получение российского гражданства невозможно в случае, если человек проходит службу в силовых структурах другой страны.