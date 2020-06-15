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Источник: в МИД России вызвали посла Чехии 

ТАСС и ещё 13 1 час назад
Чешский посол в Москве вызван в МИД РФ. Об этом сообщил в понедельник ТАСС дипломатический источник.
"В МИД вызван посол Чехии", — сказал собеседник агентства.
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Политика , Видео , МИД , Москва , Чехия
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