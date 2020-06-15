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Захарова оценила заявление главы МИД Украины о российских паспортах для Донбасса 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Захарова рассказала об ответе Донбасса на зверства Киева
Фото: ТАСС
Получение российских паспортов жителями Донбасса — это историческое свидетельства их ответа Киеву. Такое заявление опубликовала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова, тем самым ответив на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что получение в самопровозглашенных республиках ЛНР и ДНР паспортов РФ — "это филькина грамота".
Представитель МИД РФ напомнила, что под "филькиной грамотой" во времена царя Ивана Грозного подразумевались обличительные письма Митрополита Филиппа II о зверствах опричников, а убитый Малютой Скуратовым митрополит сейчас почитается как святитель Филипп Московский.
"Они [паспорта] не только дали возможность их обладателям свободно пересекать границу с Россией… но стали историческим свидетельством ответа жителей Донбасса на многолетние зверства киевского режима", — написала Захарова.
Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
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Комментарии 1
Политика , Конфликты , Украина , Малюта Скуратов , Мария Захарова , Иван Грозный , Владимир Путин , МИД , Киев
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