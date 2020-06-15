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Путин рассказал о двух задачах властей во время пандемии 

РИА Новости и ещё 37 1 час назад
Путин рассказал о двух задачах властей во время пандемии
Фото: Reuters
России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно было решать две задачи — защитить безопасность людей, сработать на опережение. В целом нам это удается сделать. Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизировать, сгладить ее негативные социальные и экономические последствия", — сказал Путин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Владимир Путин
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