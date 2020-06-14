Путин оценил выход России из пандемии

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Россия выходит из ситуации с коронавирусом уверенно и с минимальными потерями, заявил российский президент Владимир Путин в эфире «Россия 1».

«Мы говорим о том, что при определённых издержках, проблемах, при потерях, но всё-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем. И выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай Бог, чтобы так и дальше было», — сказал глава государства, омтетив, что «в Штатах так не происходит», подчеркнув, что борьба с коронавирусом высветила общие проблемы США.

Президент добавил, что в России правительство и главы регионов работают «как одна команда».

«Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах вдруг сказал: «Не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным». Врачи наши считают целесообразными, президент и правительство поддерживают, а кто-то считает нецелесообразным, идите подальше», — цитирует Путина сайт «Вести».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что в России занижают статистику по коронавирусу.

Он отметил, что российский президент принимает решения по данному вопросу, не заботясь о своём личном рейтинге.