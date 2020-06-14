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Мэр Сургута госпитализирован с коронавирусом 

Ura.Ru 1 час назад
Мэр Сургута госпитализирован с коронавирусом
Фото: © URA.RU
Глава Сургута Вадим Шувалов заразился коронавирусной инфекцией и помещен в Сургутскую окружную клиническую больницу. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в Instagram.
«В данный момент я госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу, нахожусь в надежных руках. Круг людей, с которыми я контактировал последние две недели, установлен, все взяты на контроль», — написал Шувалов.
Мэр Сургута также добавил, что на время лечения исполняющим обязанности главы города станет его заместитель Алексей Жердев.
«Хочу, чтобы те, кто еще сомневается, что вирус реален, прочитали эти строки. Опасность инфекции не преувеличена, каждый из нас находится под ударом — я тому живой пример», — добавил глава города.
Ранее URA.RU сообщало, что среди зараженных COVID-19 оказался мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев вместе со своими заместителями. Ушел на самоизоляцию и глава Сургутского района Андрей Трубецкой, поскольку находился в контакте с человеком, у кого была диагностирована коронавирусная инфекция.
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Комментарии
Политика , Общество , Вадим Шувалов , Сергей Дегтярев , Сургут
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