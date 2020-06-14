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Кадыров анонсировал смягчение карантинных мер в Чечне 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Кадыров объявил о смягчении карантинных мер в Чечне
Фото: globallookpress.com
По словам главы Чечни, власти рассмотрят возможность послабления мер после введения дополнительного коечного фонда — предположительно, после 20 июня.
В ближайшее время Чечня смягчит карантинные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
Глава республики рассказал о действующем сегодня втором этапе снятия ограничений.
«Мы решили, что после введения дополнительного коечного фонда, предположительно, после 20 июня, рассмотрим возможность послабления мер. А пока надо набраться терпения, беречь себя и родных», — написал Кадыров у себя в мессенджере.
По словам главы Чечни, в республике сейчас зафиксировано 323 активных случая заболевания COVID-19. Всего было выявлено 1464 случая заражения, 1123 человека выздоровели, умерли 18.
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Политика , Общество , Чеченская Республика
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