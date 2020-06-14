Пушков оценил артобъект «Ветка» в Третьяковской галерее

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в эфире авторской передачи на ТВЦ "Постскриптум" раскритиковал артобъект "Ветка" в Третьяковской галерее.
В сюжете передачи показали съемку марта этого года в музее. На кадрах видно, что инсталляцию разместили на фоне картины Александра Иванова "Явление Христа народу". По мнению сенатора, объект авторства Андрея Монастырского не имеет ничего общего с искусством.
"Вот только не надо нам говорить, что к пониманию якобы высокого современного искусства готовы далеко не все. Ветка, приделанная скотчем к фанерке, — это ветка, приделанная скотчем к фанерке. То есть, профанация. И обратное очень трудно доказать", — сказал Пушков.
Он также обратился к подписчикам в твиттере и спросил, что они думают по поводу этого артобъекта. Их возмутило, что "Ветку" разместили перед работой Иванова.
Предлагаю высказать ваше мнение. Кто считает, что артобъект «Ветка» оправданно демонстрировался на фоне «Явления Христа народу» — лайк. Кто против и считает ветку, приделанную скотчем к фанерке, профанацией — ретвит. См. в Постскриптуме от 13.06 — заключительный сюжет программы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 13, 2020
"Нельзя поганить Третьяковку… Одна из лучших картин закрыта откровенной дешевкой", — посетовала @t_krauze.
"Я не разбираюсь в современном искусстве, поэтому не берусь судить о ценности данного произведения. Но в чем я абсолютно уверена, что ему не место перед замечательной картиной. По-моему, это кощунство", — написала @JDhbGcYCVcOAPF0.
Некоторые пользователи отметили, что такой артобъект не допустим в принципе, вне зависимости от фона.
"Ни на фоне, ни без фона демонстрация не оправдана", — подчеркнул @ivan90009.
А некоторые восприняли ситуацию с иронией.
"Давайте я дрова привезу в Третьяковку, бесплатно", — пошутила @SvetlanaLyubim8.