Пушков оценил артобъект «Ветка» в Третьяковской галерее

Предлагаю высказать ваше мнение. Кто считает, что артобъект «Ветка» оправданно демонстрировался на фоне «Явления Христа народу» — лайк. Кто против и считает ветку, приделанную скотчем к фанерке, профанацией — ретвит. См. в Постскриптуме от 13.06 — заключительный сюжет программы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 13, 2020

Он также обратился к подписчикам в твиттере и спросил, что они думают по поводу этого артобъекта. Их возмутило, что "Ветку" разместили перед работой Иванова.