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Захарова описала поведение российских дипломатов во время накаленных переговоров 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Захарова описала поведение российских дипломатов
Фото: пресс-служба МИД РФ
Об этом она рассказала в интервью журналисту Сергею Минаеву, которое опубликовано в Instagram.
По словам Захаровой, иногда переговоры бывают очень жесткими.
«Ты сидишь с замиранием сердца — вот сейчас все взорвется от эмоций. Это эмоции по накалу риторики, по накалу аргументации, когда аргумент за аргументом», — поделилась она.
При этом российские дипломаты с таких переговоров никогда не уходили, хлопнув дверью. «Бывают демарши, но у нас такого я ни разу не видела», — отметила представитель МИД.
Ранее Мария Захарова получила высший дипломатический ранг — чрезвычайного и полномочного посла.
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Политика , Мария Захарова , Сергей Минаев , МИД
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