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Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой 

РИА Новости и ещё 2 39 минут назад
Россия отреагировала на заявление Шенкера
Фото: кадр Youtube
Заместитель госсекретаря США Дэвид Шенкер своими высказываниями по Ближнему Востоку "отравляет" отношения России и Соединенных Штатов, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
Ранее помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер обвинил Россию во вмешательстве в дела Ливии, которое, по его словам, "спровоцировало интервенцию Турции", при этом не приведя никаких доказательств. В качестве обоснования своих выводов он привел утверждения, уже опровергнутые заместителем главы МИД РФ дел РФ Михаилом Богдановым.
"Обратили внимание на очередные антироссийские высказывания замгоссекретаря по Ближнему Востоку Дэвида Шенкера в ходе выступления 11 нюня в НПО "Гудзоновский институт". На этот раз он утверждал, что наша страна якобы помогает Дамаску совершать геноцид сирийского населения, а также намерена открыть военную базу в Ливии", — говорится в заявлении посольства в Facebook.
В диппредставительстве выразили сожаление, что "высокопоставленные представители администрации занимаются распространением фейков, тем самым отравляя российско-американские отношения".
Россия опровергает обвинения США во вмешательстве в дела Ливии и заявляет о своей заинтересованности в урегулировании конфликта. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов уже опровергал заявления зарубежных источников, в том числе госдепа США о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер" и их участии в боях на стороне маршала Халифы Хафтара. Богданов заявлял, что эта информация основана на подтасованных данных источников зачастую сомнительного свойства, имеющих прямой интерес в поддержке противников Хафтара.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Политика , Михаил Богданов , Муаммар Каддафи , МИД , ЕС , ООН , Госдеп США , США
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