Россия отреагировала на заявление Шенкера

Заместитель госсекретаря США Дэвид Шенкер своими высказываниями по Ближнему Востоку "отравляет" отношения России и Соединенных Штатов, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

Ранее помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер обвинил Россию во вмешательстве в дела Ливии , которое, по его словам, "спровоцировало интервенцию Турции ", при этом не приведя никаких доказательств. В качестве обоснования своих выводов он привел утверждения, уже опровергнутые заместителем главы МИД РФ дел РФ Михаилом Богдановым

"Обратили внимание на очередные антироссийские высказывания замгоссекретаря по Ближнему Востоку Дэвида Шенкера в ходе выступления 11 нюня в НПО "Гудзоновский институт". На этот раз он утверждал, что наша страна якобы помогает Дамаску совершать геноцид сирийского населения, а также намерена открыть военную базу в Ливии", — говорится в заявлении посольства в Facebook.

В диппредставительстве выразили сожаление, что "высокопоставленные представители администрации занимаются распространением фейков, тем самым отравляя российско-американские отношения".

Россия опровергает обвинения США во вмешательстве в дела Ливии и заявляет о своей заинтересованности в урегулировании конфликта. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов уже опровергал заявления зарубежных источников, в том числе госдепа США о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер" и их участии в боях на стороне маршала Халифы Хафтара. Богданов заявлял, что эта информация основана на подтасованных данных источников зачастую сомнительного свойства, имеющих прямой интерес в поддержке противников Хафтара.