Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол РФ: Россия не оставит Сирию в борьбе против санкций США и стран ЕС 

News.ru 2 часа назад
Россия не оставит Сирию в борьбе против санкций США
Фото: globallookpress.com
Москва окажет поддержку Дамаску в борьбе с «экономическим терроризмом», который объявлен США и странами Евросоюза. Об этом заявил посол РФ в Дамаске Александр Ефимов.
Ни Россию, которая за свою тысячелетнюю историю вынесла много испытаний куда серьезнее, чем это, ни Сирию, которая выстояла в многолетней жестокой войне с настоящим терроризмом, нельзя сломить террором экономическим, — подчеркнул российский посол.
По его словам, за пять лет борьбы с терроризмом Россия и Сирия добились высочайшего уровня доверия и взаимопонимания.
Хочу заверить всех: Россия не оставит Сирию в этот трудный период, — заявил посол.
Дипломат отметил, что дополнительный импульс отношениям России и Сирии придал визит президента РФ Владимира Путина в Дамаск 7 января. Ефимов подчеркнул, что Москва не откажется от принципиального курса поддержки Сирии, сообщает РИА Новости.
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал закон о защите гражданского населения Сирии. МИД Сирии назвал такие действия США «экономическим терроризмом».
Как ранее писал NEWS.ru, в Пентагоне заверили, что США не будут вечно оставаться в Сирии.
Видео дня. Облёт места ликвидации разлива топлива в Норильске
News.ru: последние новости
В Крыму оценили идею вернуть вопрос о полуострове в мировую повестку В Крыму оценили идею вернуть вопрос о полуострове в мировую повестку Аксёнов запустил дополнительное водоснабжение Симферополя Аксёнов запустил дополнительное водоснабжение Симферополя Посла РФ вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой Посла РФ вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Комментарии 2
Политика , Александр Ефимов , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , ЕС , Пентагон , РИА Новости , Дамаск , Москва , Сирия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
12 зарубежных лидеров посетят парад Победы
12 зарубежных лидеров посетят парад Победы
Путин присвоил Светлане Петренко звание генерал-майора
Путин присвоил Светлане Петренко звание генерал-майора
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
00:24
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
01:07
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
02:31
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
В мире
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
04:12
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
Общество
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
00:19
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Шоу-бизнес Происшествия
Зеленский захотел обсудить Крым
00:58
Зеленский захотел обсудить Крым
Политика В мире
Коронавирус поражает нервную систему
00:22
Коронавирус поражает нервную систему
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение