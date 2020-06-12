Россия не оставит Сирию в борьбе против санкций США

Ни Россию, которая за свою тысячелетнюю историю вынесла много испытаний куда серьезнее, чем это, ни Сирию, которая выстояла в многолетней жестокой войне с настоящим терроризмом, нельзя сломить террором экономическим, — подчеркнул российский посол.

По его словам, за пять лет борьбы с терроризмом Россия и Сирия добились высочайшего уровня доверия и взаимопонимания.

Хочу заверить всех: Россия не оставит Сирию в этот трудный период, — заявил посол.

Дипломат отметил, что дополнительный импульс отношениям России и Сирии придал визит президента РФ Владимира Путина в Дамаск 7 января. Ефимов подчеркнул, что Москва не откажется от принципиального курса поддержки Сирии, сообщает РИА Новости.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал закон о защите гражданского населения Сирии. МИД Сирии назвал такие действия США «экономическим терроризмом».