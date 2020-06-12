В Крыму отреагировали на инициативу Зеленского

Год, как Зеленский избран президентом, уже пора взрослеть немного, а не заниматься ерундой, — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Фикс ответил на слова Зеленского, который заявил, что только вернувшись к вопросу о принадлежности Крыма можно решить проблему Донбасса.

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединение с РФ.

Как писал NEWS.ru, в Крыму историческое воссоединение положительно оценивают 93% опрошенных, в Севастополе такой же точки зрения придерживаются 90% респондентов. Негативно к нему относятся 4% и 6% соответственно. При этом 88% крымчан и 84% севастопольцев заявили, что снова пришли бы на избирательные участки и поддержали это решение.