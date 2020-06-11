Глава Туркменистана приедет на парад Победы в Москве 

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Ашахабад подтвердил участие президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в посольстве Туркменистана в РФ.

Ашхабаде Накануне посол РФ Александр Блохин заявил, что РФ ожидает подтверждения от туркменской стороны визита в Москву. Бердымухамедов во время встречи 9 мая с представителями РФ заявлял о готовности участвовать в параде Победы.

Источник в посольстве РФ заявил, что 11 июня было получено подтверждение визита от туркменской стороны.

В торжественных мероприятиях также будут участвовать военнослужащие сводной роты почётного караула Вооружённых сил Белоруссии.