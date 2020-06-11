Россия сообщила об опасных экспериментах в трех странах 

«Последние годы мы регулярно ставили вопрос об иностранной военно-биологической активности в Грузии, прежде всего на базе Центра им. Р. Лугара в поселке Алексеевка под Тбилиси. Свыше десяти схожих по назначению объектов действуют и на территории Украины», — приводит ТАСС слова Лукашевича.

Дипломат выразил обеспокоенность в связи с утечками в СМИ о том, что в грузинской и украинских биолабораториях под видом борьбы с инфекционными заболеваниями проводятся закрытые эксперименты с особо опасными патогенами, включая возбудителей чумы и геморрагических лихорадок, при этом особое внимание уделяется исследованиям мутантных форм, модифицированию вирусов и повышению их контагиозности (заразительности).

По его словам, тревогу вызывает также информация об испытаниях препаратов, которые американские военные медики проводили на грузинских подопытных, а также о сборе человеческого биоматериала для неизвестных целей.

Лукашевич подчеркнул, что финансирование лабораторий осуществляется различными медицинскими подразделениями, подотчетными Пентагону

«Проведение иностранными военными биологами экспериментов в российском пограничье вызывает наши законные озабоченности, в том числе в контексте выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)», — заявил дипломат.

Он отметил важность прозрачного функционирования биолабораторий и подчеркнул, что действия США добавляют нестабильность в и без того сложную ситуацию с безопасностью в зоне ответственности ОБСЕ.