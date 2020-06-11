Путин уволил замглавы СК РФ и замминистра юстиции 

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя председателя СК РФ Илью Лазутова и замминистра юстиции Дениса Новака. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить от занимаемой должности: генерал-лейтенанта юстиции Лазутова Илью Валерьевича, заместителя председателя Следственного комитета РФ, Новака Дениса Васильевича, заместителя министра юстиции РФ», — говорится в документе.
Тем же указом Путин назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).