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Путин уволил замглавы СК РФ и замминистра юстиции 

Rambler News Service и ещё 1 23 минуты назад
Путин уволил замглавы СК РФ и замминистра юстиции
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя председателя СК РФ Илью Лазутова и замминистра юстиции Дениса Новака. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить от занимаемой должности: генерал-лейтенанта юстиции Лазутова Илью Валерьевича, заместителя председателя Следственного комитета РФ, Новака Дениса Васильевича, заместителя министра юстиции РФ», — говорится в документе.
Тем же указом Путин назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
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Политика , Денис Новак , Александр Хабаров , Владимир Путин , Илья Лазутов , СКР , ФСИН
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