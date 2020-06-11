Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин присвоил более 40 генеральских званий 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Путин присвоил более 40 генеральских званий
Фото: REUTERS/Stephane De Sakutin/Pool
Президент России Владимир Путин присвоил сотрудникам МЧС, МВД, Росгвардии, СК, ФССП, таможни и фельдъегерской службы первые и очередные генеральские звания, следует из указа главы государства.
Замминистра МЧС Николай Гречушкин повышен до генерал-лейтенанта, а первое генеральское звание получил Евгений Саидов. Генерал-лейтенантом стал начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин, а звание генерал-майора присвоено директору департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринату Еникееву. Такое же звание получили Владимир Бирючков, Александр Кошель, Петр Кугуй, Николай Любавин, Иван Павленко и Александр Тарарыкин, передает ТАСС.
Командующий Восточным округом Росгвардии Юрий Яшин стал генерал-полковником. Звание генерал-майора получили Михаил Варенцов, Вячеслав Селиванов, Естай Джангунаков, Сергей Краев, Александр Нестеренко, Владислав Суханов и Сергей Шнейдерман.
В СКР генерал-майором юстиции стала руководитель управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко. Такое же звание получила глава СУ СК по Магаданской области Александра Просина.
В МВД звания генералов присвоены наибольшему количеству сотрудников: Генерал-лейтенантом полиции стали начальник ГУ МВД по Краснодарскому краю Владимир Андреев и начальник ГУ МВД по Новгородской области Юрий Арсентьев. Генерал-майорами стали замруководителя ГУУР МВД Андрей Щуров, замначальника ГУ МВД России по Санкт— Петербургу и Ленинградской области — начальник полиции Дмитрий Баранов и другие сотрудники МВД.
Генерал-майорами юстиции стали замминистра внутренних дел Башкирии — начальник Главного следственного управления Олег Олейник, а также начальник ГСУ Волгоградской области Владислав Струков.
Звание генерал-лейтенанта получил начальник Шереметьевской таможни Алексей Тимофеев, глава Домодедовской таможни Александр Иофик стал генерал-майором, их коллеги Дмитрий Кривко, Владимир Литвин, Александр Осипенко и Алексей Турко также получили звания генерал-майоров, как и сотрудник Государственной фельдъегерской службы Игорь Мореев и Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Дорохин.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Песков напомнил о позиции Москвы по урегулированию ситуации в Донбассе Песков напомнил о позиции Москвы по урегулированию ситуации в Донбассе Захарова объяснила подоплеку включения России в список «угроз» для Румынии Захарова объяснила подоплеку включения России в список «угроз» для Румынии Кто хочет «обнулить» Россию Кто хочет «обнулить» Россию
Комментарии 7
Политика , Ринат Еникеев , Алексей Турко , Александр Кошель , Александр Нестеренко , Владимир Литвин , Александр Тарарыкин , Иван Павленко , Дмитрий Баранов , Игорь Лисин , Светлана Петренко , Олег Олейник , Дмитрий Кривко , Владимир Андреев , Александр Осипенко , Владимир Путин , Алексей Тимофеев , Росгвардия , МЧС , СКР , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
Наличие наркотиков в крови Ефремова объяснили
Наличие наркотиков в крови Ефремова объяснили
СМИ: в машине Ефремова могла находиться молодая актриса
СМИ: в машине Ефремова могла находиться молодая актриса
«Его нельзя сажать в тюрьму»: За Ефремова вступились
«Его нельзя сажать в тюрьму»: За Ефремова вступились
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение