Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова объяснила подоплеку включения России в список «угроз» для Румынии 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Включение России в список «угроз» для Румынии объяснили
Фото: Reuters
Включение России в список национальных «угроз» Румынии может объясняться желанием усилить присутствие США и НАТО на Черном море, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Очевидно, что новая редакция румынской стратегии будет использована для усиления наращивания военного присутствия США и НАТО на Черном море. Тем самым Бухарест, вместо того, чтобы выступать по собственному же утверждению, как они пишут, «поставщиком стабильности», вносит свою лепту в дальнейший рост напряженности и недоверия в регионе», — приводит ее слова РИА «Новости».
По словам Захаровой, авторы документа полагают, что, ухудшение отношений России с НАТО является вызовом национальной безопасной Румынии, других государств ЕС и Североатлантического альянса в Черноморском регионе.
«Важно, конечно, еще было бы отметить, кто способствовал ухудшению, чтобы обвинять не нашу страну, а тех, кто ухудшал вышеперечисленные показатели», — пояснила представитель внешнеполитического ведомства.
При этом причисление России к «угрозам» не является чем-то новым в политике западных стран, отметила Захарова.
«Тот факт, что в Бухаресте используют метод плагиата, всего лишь подтверждает, как нам кажется, дефицит у румынских политиков самостоятельного мышления, готовность обсуждать чужие конфронтационные замыслы применительно к России даже ценой собственных интересов, которые в числе прочего обусловлены нашей общей принадлежностью к Черноморью», — подчеркнула Захарова.
Напомним, Румыния впервые с окончания Второй мировой войны официально признала Россию «врагом»: в стратегии национальной обороны республики на 2020–2040 годы говорится об «агрессивном поведении» нашей страны и о «милитаризации Черноморского региона».
Политолог Андрей Кортунов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Румыния по примеру Польши пытается возглавить коалицию критически настроенных по отношению к России стран на юго-востоке Европы и Балканах».
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой считает, что откровенная русофобия накрыла Румынию, которая заявляет о возможности признания России враждебным государством в стремлении выслужиться перед США.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Песков напомнил о позиции Москвы по урегулированию ситуации в Донбассе Песков напомнил о позиции Москвы по урегулированию ситуации в Донбассе Шойгу доложил Путину о готовности военных к параду Победы Шойгу доложил Путину о готовности военных к параду Победы Захарова предложила США при выводе войск из Германии захватить ядерное оружие Захарова предложила США при выводе войск из Германии захватить ядерное оружие
Комментарии 7
Политика , Мария Захарова , Андрей Кортунов , МИД , ЕС , НАТО , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Бухарест , Румыния , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Ефремов пытался покончить с собой
Ефремов пытался покончить с собой
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение