МИД: Следствие по делу MH17 «обеляет» Украину

"В ходе своих выступлений голландские прокуроры пытались отвести от Украины любые подозрения, что украинские средства ПВО в день катастрофы в районе трагедии якобы не функционировали, однако всему миру известны материалы, на которых украинские официальные лица позировали на фоне развернутых в зоне так называемой АТО "Буков" в боевом состоянии, а само обвинение прямо указывает, что ЗРК "Бук" вооруженных сил Украины были расположены не только вокруг, но и в непосредственной близости от места трагедии. И все это на фоне утверждений, что именно Россия действует якобы недобросовестно, пытается завести следствие в тупик и так далее", — сказала Захарова, комментируя прошедшие 8-10 июня слушания по крушению малайзийского Boeing в Нидерландах.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й бригаде ВС РФ из Курска.