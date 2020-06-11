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МИД: следствие по делу MH17 пытается отвести подозрения от Украины 

РИА Новости 34 минуты назад
МИД: Следствие по делу MH17 «обеляет» Украину
Фото: Reuters
Следствие в Нидерландах, обвиняя Россию по делу о крушении рейса MH17, пытается отвести любые подозрения от Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В ходе своих выступлений голландские прокуроры пытались отвести от Украины любые подозрения, что украинские средства ПВО в день катастрофы в районе трагедии якобы не функционировали, однако всему миру известны материалы, на которых украинские официальные лица позировали на фоне развернутых в зоне так называемой АТО "Буков" в боевом состоянии, а само обвинение прямо указывает, что ЗРК "Бук" вооруженных сил Украины были расположены не только вокруг, но и в непосредственной близости от места трагедии. И все это на фоне утверждений, что именно Россия действует якобы недобросовестно, пытается завести следствие в тупик и так далее", — сказала Захарова, комментируя прошедшие 8-10 июня слушания по крушению малайзийского Boeing в Нидерландах.
Новый блок слушаний по делу MH17 в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах начался 8 июня. Сам судебный процесс стартовал 9 марта. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Раскрыты результаты экспертизы тел членов экипажа Boeing MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
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Политика , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Мария Захарова , Игорь Гиркин , Николай Винниченко , Boeing , МИД , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Нидерланды
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