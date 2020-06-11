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Песков напомнил Украине позицию России по Донбассу 

Павел Тиунов и ещё 4 11 минут назад
Участвуя в урегулировании ситуации в Донбассе, Россия пытается добиться, чтобы Украина стала единой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, конфликт самопровозглашенных республик с руководством страны — внутриукраинский, сообщает РИА Новости.
Официальному представителю главы государства на очередной встрече с журналистами задали вопрос, изменилась ли позиция Кремля по ситуации в Донбассе. Песков ответил отрицательно. Он заверил, что все участники урегулирования ситуации работают над тем, чтобы "Украина стала единой страной".
При этом помощник национального лидера добавил, что российские власти нисколько не смущает тот факт, что на минских переговорах и Донецкую, и Луганскую народные республики представляют люди с паспортами РФ. По его словам, Россия начала оформлять гражданство всем желающим, преследуя исключительно гуманитарные цели.
«Это люди, которые были отторгнуты своим государством», — пояснил Песков.
Противоречий в том, что интересы ДНР и ЛНР представляют граждане РФ, нет, заверил журналистов Песков, поскольку наряду с российскими паспортами и у них в карманах лежат и паспорта самопровозглашенных республик.
Ранее, как сообщал «Рамблер», бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому не удастся вернуть Донбасс, потому что он ничего для этого не делает.
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Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Елена Лукаш , РИА Новости
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