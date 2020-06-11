По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича, американские военные в Сирии «действуют беспардонно», провоцируя россиян. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Рамблер» писал, что сегодня американские военные в Сирии попытались преградить дорогу российскому патрулю, однако съехавший на обочину автомобиль задымился.

Комментируя этот инцидент, Клинцевич подчеркнул, что военнослужащие из США в любой стране «считают себя первыми, суперменами».

«И каждый раз, когда возникает какой-то конфликт, они абсолютно беспардонно, не считаясь с местным законодательством, с какими-то правилами приличия просто доминируют как альфа-самцы. И вдруг они попадают в ситуацию, где есть международное право, где есть люди, которые на эти вещи не ведутся», — отметил он.

Сенатор высказал мнение, что сейчас будет заявлено, что американский автомобиль съехал на обочину, так как были проблемы с двигателем, однако, по его словам, — это «детские отмазки».