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«Действуют беспардонно»: В Совфеде обрушились на США 

Алиса Селезнёва 7 минут назад
По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича, американские военные в Сирии «действуют беспардонно», провоцируя россиян. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».
«Рамблер» писал, что сегодня американские военные в Сирии попытались преградить дорогу российскому патрулю, однако съехавший на обочину автомобиль задымился.
Комментируя этот инцидент, Клинцевич подчеркнул, что военнослужащие из США в любой стране «считают себя первыми, суперменами».
«И каждый раз, когда возникает какой-то конфликт, они абсолютно беспардонно, не считаясь с местным законодательством, с какими-то правилами приличия просто доминируют как альфа-самцы. И вдруг они попадают в ситуацию, где есть международное право, где есть люди, которые на эти вещи не ведутся», — отметил он.
Сенатор высказал мнение, что сейчас будет заявлено, что американский автомобиль съехал на обочину, так как были проблемы с двигателем, однако, по его словам, — это «детские отмазки».
«Это обыкновенная провокация на некоем примитивном уровне мальчишеского доминирования», — заметил он, подчеркнув, что с Россией такое «никогда не походило».
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Политика , Армия , Видео , Совет Федерации , Радиостанция "Говорит Москва" , Сирия , США
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