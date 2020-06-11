В Крыму оценили совет Климкина «отобрать» полуостров 

«Судя по громким и достаточно глупым заявлениям, министр оторван от реального положения вещей. Скорее Украина вернется в состав России, чем Крым в Украину», — сказал РИА «Новости» Гемпель.

Он подчеркнул, что подобные заявления дискредитируют украинскую власть.

«Мы ценим юмор, но не до такой степени. Пора Украине научиться осуществлять политику в интересах своего народа, а не под внешним управлением», — отметил Гемпель.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на заявление президента страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым. «Крым можно только отобрать», — заявил Климкин,

Напомним, Зеленский заявил, что россиянам через несколько лет будет «стыдно» из-за ситуации с Крымом, без передачи которого Украине между двумя народами якобы не будет единения.