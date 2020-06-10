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В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на Парад Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Кремле объяснили решение не приглашать Зеленского
Фото: globallookpress.com
В этом году праздничное мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесено с 9 мая на 24 июня с связи с эпидемией коронавируса.
Украина ни разу не заявляла о своем желании разделить радость от праздника Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», — сказал он.
По его словам, акцент делается на возобновлении официальных приглашений главам государств СНГ.
Свое участие в Параде Победы 24 июня в Москве подтвердили лидеры Казахстана, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, а также Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии. Со дня на день ожидается решение и от ряда других стран.
В этом году праздничное мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесено с 9 мая на 24 июня с связи с эпидемией коронавируса.
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Политика , Дмитрий Песков
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